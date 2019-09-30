Galatasaray'da Mario Lemina sakatlandı
Galatasaray, Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle PSG maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."
4 MAÇTA 194 DAKİKA OYNADI
Mario Lemina, Galatasaray'a geldikten sonra toplam 4 maça çıktı ve 194 dakika süre aldı. Lemina, oynadığı her maça 11'de başlayıp daha sonra oyundan alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.