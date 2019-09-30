İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."

4 MAÇTA 194 DAKİKA OYNADI

Mario Lemina, Galatasaray'a geldikten sonra toplam 4 maça çıktı ve 194 dakika süre aldı. Lemina, oynadığı her maça 11'de başlayıp daha sonra oyundan alındı.