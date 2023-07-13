Galatasaray'da Mauro Icardi geri sayımı başladı!

Galatasaray'ın transfer gündemine her gün onlarca isim geliyor, ancak bir kişinin zirvedeki yeri hiç değişmiyor: Mauro Icardi. Galatasaray camiası, büyük bir heyecanla artık Arjantinli yıldızın transferinin resmiyete kavuşmasını bekliyor.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İSTANBUL'DA"

Son olarak eşi Wanda Nara'nın, "Mauro birkaç gün içinde İstanbul'da olacak" demesiyle de gözler tamamen bu transfere çevrilmiş durumda. Ancak bir taraftan da kulüp, Icardi transferine son şeklini vermeye çalışıyor.

PSG İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sponsorların desteğiyle Icardi'nin maaşını karşılamayı başaran sarı-kırmızılılar, kulübü PSG'yle de sonunda ödeme takvimi konusunda el sıkıştı.

KASADAN BÜYÜK PARA ÇIKMAYACAK

Galatasaray, 30 yaşındaki Icardi'nin bonservisine 10 milyon Euro verecek. Ancak bu paranın 3-4 yıllık vadeye yayılarak ödenmesi konusunda da bir mutabakat sağlanmış durumda. Sarı-kırmızılılar böylece finansal açıdan çok da zorlanmadan Icardi'yi renklerine bağlamış olacak. Ayrıca bu ücretin karşılanması noktasında da sponsorlar devrede olacağından, kulüp kasasından böylesine büyük paralar çıkmamış olacak.

HER ŞEY AVRUPA İÇİN

Sarı-kırmızılı kulüp açısından en kritik konu ise Icardi'yi 25 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesine yetiştirmek. Galatasaray'da tüm hazırlıklar, Arjantinli santrforu eleme turunda oynatabilmek üzerine yapılıyor.