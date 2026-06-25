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Spor

Galatasaray'da Mauro Icardi imzayı atacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'da soru işaretlerinden biri olan Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı. Yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı merak edilen yıldız golcünün menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

Akşemsettin Gençalp25 Haziran 2026 Perşembe 19:46 - Güncelleme:
Galatasaray'da Mauro Icardi imzayı atacak mı? Menajerinden açıklama geldi
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Galatasaray'da henüz anlaşmaya varılamayan Mauro Icardi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, gazeteci Gustavo Mendez'e yaptığı açıklamalarla Icardi'nin geleceğine dair önemli bilgiler verdi.

Pino, sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şu aşamada başka hiçbir teklifi değerlendirmediklerini ifade etti.

"GALATASARAY, ICARDI İÇİN BİR AİLE"

Icardi'nin temsilcisi yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Mauro Icardi için sadece bir kulüp değil, bir aile. Başkan Dursun Özbek'e ve taraftarlara duyduğumuz saygı nedeniyle şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz" dedi.

Açıklamada, Galatasaray ile yolların ayrılması yönünde bir karar alınması halinde diğer seçeneklerin değerlendirilebileceği vurgulanırken, son dönemde ortaya atılan transfer iddialarının büyük bölümünün yetkisiz menajerlerden kaynaklandığı belirtildi.

Icardi cephesi ayrıca önceliklerinin Galatasaray ve sarı-kırmızılı taraftarlara duydukları saygı olduğunu yineleyerek, sözleşme görüşmelerinin olumlu şekilde devam ettiğinin sinyalini verdi.

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