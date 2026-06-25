Galatasaray'da henüz anlaşmaya varılamayan Mauro Icardi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, gazeteci Gustavo Mendez'e yaptığı açıklamalarla Icardi'nin geleceğine dair önemli bilgiler verdi.

Pino, sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şu aşamada başka hiçbir teklifi değerlendirmediklerini ifade etti.

Icardi'nin temsilcisi yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Mauro Icardi için sadece bir kulüp değil, bir aile. Başkan Dursun Özbek'e ve taraftarlara duyduğumuz saygı nedeniyle şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz" dedi.

Açıklamada, Galatasaray ile yolların ayrılması yönünde bir karar alınması halinde diğer seçeneklerin değerlendirilebileceği vurgulanırken, son dönemde ortaya atılan transfer iddialarının büyük bölümünün yetkisiz menajerlerden kaynaklandığı belirtildi.

Icardi cephesi ayrıca önceliklerinin Galatasaray ve sarı-kırmızılı taraftarlara duydukları saygı olduğunu yineleyerek, sözleşme görüşmelerinin olumlu şekilde devam ettiğinin sinyalini verdi.