Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda lig lideri Adana Demirspor'a konuk olacak.
Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların Adana kafilesinde Mauro Icardi'nin yer almaması dikkat çekti. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sakatlığının bulunduğu ifade edildi.
Ancak Sabah'ta yer alan habere göre Arjantinli, son antrenmanda yedek takımla çalışınca idman sonu "Ağrılarım var" dedi ve maç kadrosuna dahil edilmedi. 29 yaşındaki forvet sağlık heyetine "Maçta oynayamam" derken, Adana Demirspor karşılaşması kadrosuna alınmadı.
Hafta boyunca takımla çalışan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ise performansı ile soru işareti yaratan oyuncu, futbolundan çok eşi Wanda Nara ile ayrılıp-barışması ile gündeme gelmişti. Icardi'nin kadroya alınmaması sonrasında sosyal medyada özellikle aşk hayatındaki inişli-çıkışlı olayların altı çizildi.
Öte yandan sakatlığı olan Yusuf Demir de Adana'ya götürülmedi.