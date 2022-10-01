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  • Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kadroya alınmamasının sebebi...
Spor

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kadroya alınmamasının sebebi...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sakat olduğu gerekçesiyle Adana Demirspor maçı kadrosuna alınmadığı açıklandı ancak bu durumun perde arkasında farklı nedenlerin yattığı iddia edildi.

1 Ekim 2022 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kadroya alınmamasının sebebi...
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda lig lideri Adana Demirspor'a konuk olacak.

ICARDI İÇİN "SAKAT" DENİLDİ AMA...

Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların Adana kafilesinde Mauro Icardi'nin yer almaması dikkat çekti. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sakatlığının bulunduğu ifade edildi.

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YEDEK KALINCA "AĞRILARIM VAR" DEDİ!

Ancak Sabah'ta yer alan habere göre Arjantinli, son antrenmanda yedek takımla çalışınca idman sonu "Ağrılarım var" dedi ve maç kadrosuna dahil edilmedi. 29 yaşındaki forvet sağlık heyetine "Maçta oynayamam" derken, Adana Demirspor karşılaşması kadrosuna alınmadı.

MAURO ICARDI AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDE

Hafta boyunca takımla çalışan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ise performansı ile soru işareti yaratan oyuncu, futbolundan çok eşi Wanda Nara ile ayrılıp-barışması ile gündeme gelmişti. Icardi'nin kadroya alınmaması sonrasında sosyal medyada özellikle aşk hayatındaki inişli-çıkışlı olayların altı çizildi.

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YUSUF DEMİR DE YOK

Öte yandan sakatlığı olan Yusuf Demir de Adana'ya götürülmedi.

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