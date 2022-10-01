Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda lig lideri Adana Demirspor'a konuk olacak.

ICARDI İÇİN "SAKAT" DENİLDİ AMA...

Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların Adana kafilesinde Mauro Icardi'nin yer almaması dikkat çekti. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sakatlığının bulunduğu ifade edildi.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i Jesus'tan derbide farklı sistem

YEDEK KALINCA "AĞRILARIM VAR" DEDİ!

Ancak Sabah'ta yer alan habere göre Arjantinli, son antrenmanda yedek takımla çalışınca idman sonu "Ağrılarım var" dedi ve maç kadrosuna dahil edilmedi. 29 yaşındaki forvet sağlık heyetine "Maçta oynayamam" derken, Adana Demirspor karşılaşması kadrosuna alınmadı.

MAURO ICARDI AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDE

Hafta boyunca takımla çalışan, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ise performansı ile soru işareti yaratan oyuncu, futbolundan çok eşi Wanda Nara ile ayrılıp-barışması ile gündeme gelmişti. Icardi'nin kadroya alınmaması sonrasında sosyal medyada özellikle aşk hayatındaki inişli-çıkışlı olayların altı çizildi.

Derbi öncesi holigan rezaleti! Beşiktaş'ın stadına satırlı baskın

YUSUF DEMİR DE YOK

Öte yandan sakatlığı olan Yusuf Demir de Adana'ya götürülmedi.