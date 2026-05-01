2022-23 sezonunda kiralık olarak geldiği Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi, sonraki yıl tapusuyla birlikte Cim-Bom'a imza attı. O dönem Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş teklifl erini reddeden Arjantinli yıldız, bu tavrıyla 'Aşkın olayım' tezahüratlarının anlamını artırdı.

Fakat geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski formundan uzak kalan Mauro, kontratının son yılında Osimhen'in yedeği haline geldi. Yıldız oyuncunun geleceği de merak konusu oldu. Arjantin basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Icardi'ye 5 milyon eurodan yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi. Senelik 10 milyon euro kazanan Icardi'nin bu öneriyi geri çevirdiği iddia edildi. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte Tangocu oyuncunun ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ve ülkesine dönebileceği vurgulandı. Daha önce River Plate'in Icardi ile ilgilendiği fakat resmi bir girişimde bulunmadığı hatırlatıldı.