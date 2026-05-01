İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1835
  • EURO
    53,0115
  • ALTIN
    6673.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Teklifi reddetti, ayrılık yakın
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Teklifi reddetti, ayrılık yakın

Yıllık ücretinde indirime gidilerek yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için ayrılık ihtimali güçlendi. Yıldız oyuncunun sezon bittikten sonra ülkesine dönmesi bekleniyor.

Akşam1 Mayıs 2026 Cuma 08:01 - Güncelleme:
ABONE OL

2022-23 sezonunda kiralık olarak geldiği Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi, sonraki yıl tapusuyla birlikte Cim-Bom'a imza attı. O dönem Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş teklifl erini reddeden Arjantinli yıldız, bu tavrıyla 'Aşkın olayım' tezahüratlarının anlamını artırdı.

Fakat geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski formundan uzak kalan Mauro, kontratının son yılında Osimhen'in yedeği haline geldi. Yıldız oyuncunun geleceği de merak konusu oldu. Arjantin basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Icardi'ye 5 milyon eurodan yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi. Senelik 10 milyon euro kazanan Icardi'nin bu öneriyi geri çevirdiği iddia edildi. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte Tangocu oyuncunun ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ve ülkesine dönebileceği vurgulandı. Daha önce River Plate'in Icardi ile ilgilendiği fakat resmi bir girişimde bulunmadığı hatırlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.