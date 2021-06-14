İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2021 Pazartesi / 4 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4001
  • EURO
    10,188
  • ALTIN
    503.218
  • BIST100
    1454.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Mbaye Diagne kararı! Mustafa Muhammed Tokyo yolcusu
Spor

Galatasaray'da Mbaye Diagne kararı! Mustafa Muhammed Tokyo yolcusu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan ayrılarak devre arasında İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich'e giden Mbaye Diagne, sarı kırmızılı takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Mısır Milli Takımı'yla Olimpiyat Oyunları'na gidecek olan Mustafa Muhammed sarı kırmızılıları Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında eksik bırakacak. Diagne Galatasaray'ın gol yükünü omuzlayacak.

Star.com.tr14 Haziran 2021 Pazartesi 20:48 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 21:00
ABONE OL

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde kiralık olarak Premier Lig ekibi West Bromwich'e giden Mbaye Diagne İngiliz ekibin küme düşmesi sonucu takımdan ayrıldı. Premier Lig kulüplerinden ilginin olduğu belirtilen Diagne'ye henüz teklif gelmedi. Diagne'nin ülkesi Senegal basını golcü oyuncunun sarı kırmızılılara döneceğini iddia etti. Senegal basını Galatasaray'da seçim sonrası kazanacak başkanın Diagne'nin geleceğiyle ilgili kararını vereceğini yazarken, kulüpte çalışan teknik heyetin Diagne'nin geri dönüşünü planladıklarını belirtti. Galatasaray bugün Selçuk İnan önderliğinde Florya'da sezonu açarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

MUSTAFA MUHAMMED TOKYO YOLCUSU

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesini 3. turdan başlayacak ve ilk ön eleme maçına 20-21 Temmuz'da çıkacak. 19 Haziran'daki seçimli genel kurul gerçekleşmeden, Galatasaray'ın yeni başkanı, yönetimi ve takımın teknik direktörü netleşmeden start verilecek. Mısır Milli Takımı'yla 23 Temmuz - 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında Tokyo'da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları'na gidecek olan Mustafa Muhammed Galatasaray'ı yalnız bırakacak. Sezonu inişli çıkışlı bitiren Falcao'nun ise durumu teknik heyeti düşündürüyor. Bu durumda Mbaye Diagne sarı kırmızılılar için hazır seçenek olarak dikkat çekiyor. Diagne'nin sarı kırmızılılarla Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.