Star.com.tr 14 Haziran 2021 Pazartesi 20:48 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 21:00

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde kiralık olarak Premier Lig ekibi West Bromwich'e giden Mbaye Diagne İngiliz ekibin küme düşmesi sonucu takımdan ayrıldı. Premier Lig kulüplerinden ilginin olduğu belirtilen Diagne'ye henüz teklif gelmedi. Diagne'nin ülkesi Senegal basını golcü oyuncunun sarı kırmızılılara döneceğini iddia etti. Senegal basını Galatasaray'da seçim sonrası kazanacak başkanın Diagne'nin geleceğiyle ilgili kararını vereceğini yazarken, kulüpte çalışan teknik heyetin Diagne'nin geri dönüşünü planladıklarını belirtti. Galatasaray bugün Selçuk İnan önderliğinde Florya'da sezonu açarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

MUSTAFA MUHAMMED TOKYO YOLCUSU



Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesini 3. turdan başlayacak ve ilk ön eleme maçına 20-21 Temmuz'da çıkacak. 19 Haziran'daki seçimli genel kurul gerçekleşmeden, Galatasaray'ın yeni başkanı, yönetimi ve takımın teknik direktörü netleşmeden start verilecek. Mısır Milli Takımı'yla 23 Temmuz - 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında Tokyo'da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları'na gidecek olan Mustafa Muhammed Galatasaray'ı yalnız bırakacak. Sezonu inişli çıkışlı bitiren Falcao'nun ise durumu teknik heyeti düşündürüyor. Bu durumda Mbaye Diagne sarı kırmızılılar için hazır seçenek olarak dikkat çekiyor. Diagne'nin sarı kırmızılılarla Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.