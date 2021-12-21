Galatasaray'da Mbaye Diagne planı altüst oldu

21 Aralık 2021 Salı 08:42 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 08:42

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Başakşehir maçında sakatlanarak en az 3-4 ay futboldan uzak kalacak olması planları altüst etti. Sarı-kırmızılıların, Senegalli forveti devre arasında satarak, transfer içir kaynak yaratmayı planladığı ama oyuncunun ağır sakatlığı sonrası bu düşüncenin mecburen suya düştüğü belirtildi. 1.5 sene daha kontratı bulunan ve bu süreçte 3.6 milyon euro daha ödeme yapılacak olan 30 yaşındaki forvetin, devre arasında 4-5 milyon euroya satılması gündeme gelmişti.

Cim-Bom, golcüsünden gelecek bu parayı transfer için harcamayı düşünüyordu. Bu durum, ara transfer döneminde Galatasaray'ı olumsuz etkileyecek. Mali anlamda büyük sıkıntıda bulunan sarı-kırmızılılar, Diagne'ye hem ödemesini yapacak hem de satışı durumunda gelecek bonservis bedelinden olacak.

LUYİNDAMA GİBİ

Üstelik Diagne'nin sahalara dönüşünün 3-4 ayı bulacak olması, golcü takviyesini de zorunlu kılıyor. Aslan'ın, bu transfer için de kasasından hatırı sayılır bir bedel çıkacak. Aynı durum, iki sezon önce de Luyindama'da yaşanmıştı. Kongolu stoperi devre arasında satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın çapraz bağlarının yırtılmasıyla sezon sonuna kadar faydalanamamıştı.