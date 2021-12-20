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Spor

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin geri dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da ligde oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne, durumuyla ilgili açıklama yaptı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 17:55 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 17:55
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Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne, geri dönüş süresiyle ilgili açıklama yaptı.

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Diagne, "Bu zor zamanda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda sahaya eskisinden daha güçlü dönmeyi umuyorum." dedi.

Diagne, "İnşallah 1 ay sonra yeniden sahalardayım." dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE STADYUMDAN AYRILDI

Başakşehir karşılaşmasının 65. dakikasında sakatlanan ve stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne en iyi ihtimalle martta sahalara dönecek. Pazar günü tetkikleri yapılan golcü futbolcunun sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmişti.

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