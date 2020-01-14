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Spor

Galatasaray'da Murillo transferi mutlu sonla bitti

Tonelli ile hemen hemen anlaşmaya varan Sampdoria, Murillo'yu Galatasaray'a göndermeye hazırlanıyor.

14.01.2020  11:33 - Güncelleme: 14.01.2020  11:34

TM Dijital Haber Merkezi

Simon Kjaer’le resmi olarak ilgilenmesine rağmen Danimarkalı futbolcuyu Milan’a kaptıran Sampdoria, Napoli forması giyen Lorenzo Tonelli için masaya oturdu.

TONELLİ SAMPDORİA İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Bu sezon Napoli’de hiç forma giyemeyen ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Tonelli’yi bedavaya kiralamak isteyen Sampdoria’nın 29 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesine ‘4 milyon euro’ya satın alma opsiyonu’ koydurmak istediği belirtilirken, Sportif Direktör Cristiano Giuntoli’nin 5 milyon euro’da direttiği öğrenildi. Anlaşmanın kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade edilirken, Sampdoria’nın Tonelli’yi bitirir bitirmez Murillo’nun Galatasaray’a gidişine izin vereceği anlaşıldı.

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Claudio Ranieri’nin ısrarla istediği Tonelli’nin eşyalarını topladığı kaydedilirken, Murillo’nun ise vatandaşı Falcao aracılığıyla Galatasaray hakkında geniş bilgi topladığı ve sarı kırmızılı forma için gün saydığı ifade edildi. 27 yaşındaki Kolombiyalı’yla anlaşmaya varan Murillo’nun kulüplerin el sıkışmasını beklediği bildirildi.

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