Galatasaray’da Mesa sürprizi
FRANSIZ basını Sevilla’nın Fernando’ya karşılık Galatasaray’a Roque Mesa’yı takasta vermeyi teklif ettiğini öne sürdü.
- Star Spor
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun İspanya’da arkadaşlarıyla vedalaştığı ve Cim-Bom’la görüşmelere başladığı iddia edildi. Geçen sezon Swansea City’den 6 milyon euro bedelle Sevilla’ya gelen Mesa’nın Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı de haberlerde yer aldı. Roque Mesa geçen sezon Sevilla formasıyla La Liga’da 31 maça çıkıp 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Sevilla’nın Cim-Bom’a Mesa dışında 2 milyon euro da para vermeyi planladığı vurgulandı.
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