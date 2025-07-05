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Spor

Galatasaray'da Metin Ülgen ayrılığı açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da kadın futbol takımı teknik direktörü Metin Ülgen ile yollar ayrıldı.

IHA5 Temmuz 2025 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Galatasaray'da Metin Ülgen ayrılığı açıklandı
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Galatasaray, kadın futbol takımı teknik direktörü Metin Ülgen ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Üç sezondur Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlük görevini üstlenen ve şampiyonluk yaşayarak takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Metin Ülgen'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Metin Ülgen, Galatasaray ile ligde şampiyonluk yaşarken aynı zamanda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etti.

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