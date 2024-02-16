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Spor

Galatasaray'da Milos Paden dönemi sona erdi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Milos Paden ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

IHA16 Şubat 2024 Cuma 17:21 - Güncelleme:
Galatasaray'da Milos Paden dönemi sona erdi
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Sar-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz 2023/24 sezonu başından itibaren Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörlüğü görevini sürdüren Milos Paden ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Milos Paden'e görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Galatasaray son olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 104-89'luk skorla mağlup oldu.

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