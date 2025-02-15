UEFA Avrupa Ligi'nde son anda ilk 8'i kaçırıp, play-off oynamak zorunda kalan G.Saray, avantajlı bir skor için gittiği Hollanda'dan ağır bir yenilgi ile dönünce bir anda camianın üzerini kara bulutlar sardı. Sosyal medyadan Okan Buruk'a yönelik 'İstifa' çağrıları ve sporculara yönelik sert eleştiriler teknik ekibi ve yönetimi rahatsız etse de şimdilik her hangi bir acil eylem planına gerek duyulmuyor. 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' düşüncesiyle Rizespor maçı için 'Full konsantrasyon' isteyen yönetim, rutinin dışına çıkmak niyetinde değil. Öyle ki takıma bir moral yemeği verilmesine bile gerek görülmedi. 51 yaşındaki Teknik Direktör Okan Buruk'un takımı derleyip, toparlayacağına ve Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlayacağına inanılıyor.

TOTTENHAM'A DA BU HOCA OYNADI

Galatasaray Yönetimi'nin bu konudaki genel düşüncesi şöyle: "Okan hocamıza sonuna kadar destek olmamız lazım. Geçmişte de bu tip istenmeyen sonuçlar var. Birlik olursak altından kalkamayacağımız bir durum değil. Yeni oyuncularımız henüz devreye girmedi. Çaykur Rizespor maçında 4-5 oyuncu sahne alacak. Karamsarlığa yer yok. Enseyi çok karartmamak lazım. Üzücü bir skor, kötü bir oyun ama biz bu işin altından kalkarız. Taraftarımızın takıma ve hocaya güvenip, sahip çıkması lazım. Tottenham'a karşı da bu hoca ve bu takım oynadı. Futbolda var bunlar önemli olan toparlanmak ve yarına bakmak."

RİZE MAÇINDA AYAĞA KALKARIZ

Mertens'in penaltısı ve yarıda kalan Adana DS maçından sonra G.Saray'a yönelik eleştirilerin artması takım ve Okan Buruk üzerinde etkili oldu mu? Bu konuda da yönetimin düşüncesi şöyle: "Elbette bu olumsuz atmosfer Okan Hoca ve takımı etkiliyor. Ama ondan daha önemlisi sürekli kamuoyu transfere odaklandı. Bu durum, takımı buraya getiren mevcut oyuncuları demoralize ediyor. Her şeye rağmen Rize maçında bu duruma ciddi bir reaksiyon verip, yeniden çıkışa geçen bir G.Saray olacağına inanıyoruz. Rize maçına konsantre olup, kol kola yürümek lazım. Bu takım ligde 6 puan farkla lider ve Avrupa'dan da hala bir umudumuz var. Yeter ki taraftar takıma sahip çıksın."