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Spor

Galatasaray'da Morata tamam! Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray, dünyaca ünlü İspanyol golcü Alvaro Morata için futbolcu ve Milan ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

TRT Spor1 Şubat 2025 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Galatasaray'da Morata tamam! Geliş tarihi belli oldu
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Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Alvaro Morata transferinde dün İtalyan basınında pürüz çıktığı iddiaları yer almıştı.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray ve Milan transfer için anlaşma sağlandı.

GALATASARAY'IN İKİ OPSİYONU OLACAK

Haberde Morata'yı sezon sonuna kadar kiralayacak olan Galatasaray'ın kiralama süresini bir yıl uzatma ve satın alma opsiyonlarına da sahip olacağı belirtildi.

BUGÜN İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Ayrıca haberde İspanyol futbolcunun bugün İstanbul'da olması beklendiği aktarıldı.

Milan formasıyla bu sezon 25 maçta görev yapan Morata, 6 gol ve 2 asist kaydetti.

İspanyol yıldız, daha önce kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid gibi takımların da formasını giydi.

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