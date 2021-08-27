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Spor

Galatasaray'da Morutan'ın lisansı çıkarıldı

Galatasaray Kulübü, yeni transfer Olimpiu Morutan'ın lisansını çıkardı.

27 Ağustos 2021 Cuma 22:26 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 22:26
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Galatasaray'da son transfer Olimpiu Morutan'ın lisansı Kasımpaşa maçına yetiştirildi.

Jesse Sekidika'nın kiralık olarak OH Leuven'e gönderilmesinin ardından Morutan'ın lisansı çıkarıldı.

FCSB takımında maçlara ilk 11'de başlayan ve hazır durumda olan Morutan'ın forma giymek için çok istekli olduğu öğrenildi.

Romanyalı maestronun, Fatih Terim'in şans vermesi halinde pazar günkü karşılaşmada boy göstermesi bekleniyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, genç futbolcuyu ikinci yarıda oyunun durumuna göre oynatacağı gelen haberler arasında.

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