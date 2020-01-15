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Spor

Galatasaray'da Murillo bilmecesi

Kolombiya basını, 27 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar G.Saray’a kiralandığını yazdı. Ama İtalyanlar, tecrübeli oyuncunun Celta Vigo’ya gideceğini söyledi.

15.01.2020  00:22 - Güncelleme: 15.01.2020  08:01

LUYİNDAMA’NIN sakatlığı sonrasında stoper arayışlarına hız veren Galatasaray, uzun süredir Sampdoria’nın Kolombiyalı futbolcusu Murillo’yla ilgileniyordu. Kolombiya basınından Alargue Caracol’un haberine göre; Cim-Bom, 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Murillo, Sarı-Kırmızılı ekipte vatandaşı Falcao’yla yeniden buluşacak. Kolombiya basınındaki habere göre; yapılan kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunacak. Ancak bu rakamla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak İtalyan basınındaki haberlere göre; Murillo, Celta Vigo’ya kiralandı. Resmi açıklama da bugün içerisinde yapılacak.

(Akşam)

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