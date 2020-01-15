Galatasaray'da Murillo bilmecesi

15.01.2020 00:22 - Güncelleme: 15.01.2020 08:01

LUYİNDAMA’NIN sakatlığı sonrasında stoper arayışlarına hız veren Galatasaray, uzun süredir Sampdoria’nın Kolombiyalı futbolcusu Murillo’yla ilgileniyordu. Kolombiya basınından Alargue Caracol’un haberine göre; Cim-Bom, 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Murillo, Sarı-Kırmızılı ekipte vatandaşı Falcao’yla yeniden buluşacak. Kolombiya basınındaki habere göre; yapılan kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunacak. Ancak bu rakamla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak İtalyan basınındaki haberlere göre; Murillo, Celta Vigo’ya kiralandı. Resmi açıklama da bugün içerisinde yapılacak.

(Akşam)