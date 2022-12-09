Galatasaray'da Muslera endişesi! Tarihi ceza yolda...

Galatasaray 'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için Uruguay Milli Takımı'na davet edilmişti. Grup aşamasında oynanan Güney Kore, Portekiz ve Gana maçlarında yedek soyunan tecrübeli eldiven, hiçbir karşılaşmada süre alamadı. H Grubu'nda mücadele eden Uruguay, son maçında Gana ile karşılaştı. Bu mücadelede hakem Daniel Siebert'in kararları oldukça tartışıldı. Maç sonrasında ise Uruguay cephesi başka Fernando Muslera olmak üzere büyük tepkiler gösterdiler. Bu tepkiler ise Galatasaray'ın kalecisine pahalıya patlayabilir.

FIFA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Grubun son maçında Gana ile karşılaşan Fernando Muslera ve arkadaşları, karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcular maçın hakemine saldırdı. İçlerinde Fernando Muslera'nın da bulunduğu dört oyuncu için FIFA'dan tarihi bir ceza bekleniyor.

GALATASARAY'IN GÖZÜ DİSİPLİN KURULUNDA

Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.