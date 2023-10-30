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Spor

Galatasaray'da Muslera için yeni sözleşme yolda

12 yıldır Galatasaray forması giyen deneyimli eldiven Fernando Muslera için yeni sözleşme yolda. Sarı kırmızılı ekibin Uruguaylı yıldız ile bu hafta yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fanatik30 Ekim 2023 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Galatasaray'da Muslera için yeni sözleşme yolda
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Galatasaray'da Fernando Muslera için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY'I BEKLİYOR

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Uruguaylı eldiven, kulübün kendisiyle yeni sözleşme imzalama kararı üzerine hiçbir kulüp ile görüşmedi ve Cim Bom'u beklemeye başladı.

BU HAFTA UZATILACAK

Bu hafta 37 yaşındaki eldivenin, kontratının uzatıldığının açıklanması bekleniyor. 2011 yılında Lazio'dan transfer edilen ve tam 12 yıldır Sarı kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, Galatasaray'da tam 15 kupa kazandı. 6 Süper Lig şampiyonluğu gören tecrübeli eldiven şimdiden efsaneler arasına girmeyi de başardı.

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