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Spor

Galatasaray'da Muslera isyan etti: Artık böyle olmuyor

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Altay'a puan kaybedilen maç sonrası artık isyan etti. Takım arkadaşlarına uyarılarda bulunan kaptan Muslera, bir an önce kendilerine gelmelerini istedi.

Fanatik6 Aralık 2021 Pazartesi 15:41 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 15:41
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 2-2 eşitlikle sona eren Altay mücadelesi sonrasında takım arkadaşları ile konuştu. Avrupa'da istenilen performans gösterilse de ligde bir türlü beklenen sonuçların gelmediğinin altını çizen Uruguaylı file bekçisi, sahada daha çok mücadele etmeleri gerektiklerini belirtti.

'TARAFTARIMIZI MUTLU ETMELİYİZ'

35 yaşındaki tecrübeli eldiven, sarı-kırmızılı takım arkadaşlarına şunları söyledi: "Artık böyle olmuyor. Her zamankinden çok daha fazla çaba göstermeliyiz. Çok daha fazla reaksiyon vermemiz gerekiyor. Sahadaki mücadele gücümüzü artırmalıyız. Bizleri destekleyen on binlerce taraftarımızı mutlu etmek zorundayız. Bu yüzden her zaman olduğundan çok daha fazla çalışıp, ligde yeniden iyi sonuçlar almaya başlamamız gerekiyor. Avrupa'da nasıl başarıyorsak, ligde de bunu yapabiliriz"

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