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Spor

Galatasaray'da Muslera'dan tarihi imza!

2011 yılından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan ve efsaneleşen Fernando Muslera'nın sözleşmesi iki sene daha uzatılıyor.

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:50
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Her fırsatta sarı-kırmızılı takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uruguaylı file bekçisinin bu kez kendisinin öneride bulunduğu öğrenildi.

2023'E KADAR

33 yaşındaki eldiven, gelecek sezon biten sözleşmesinin iki sene daha uzatılmasını istedi. 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini başarıyla koruyan Muslera’nın 2021’te bitecek sözleşmesinin 2023’e uzatılmasına hem teknik kadro hem de yönetim sıcak yaklaştı.

3 YIL DAHA GALATASARAY'DA...

Böylece Galatasaray’ın efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera’nın sarı-kırmızılı forma altındaki kariyeri üç yıl daha devam edecek.

YILLIĞI 2.5 MİLYON EURO

Muslera’nın yeni kontratında ücretinde indirime gidileceği de belirtildi. Şu an 3 milyon 575 bin euro garanti para alan oyuncunun sezonluk ücretinin 2.5 milyon euro olacağı belirtildi.

TARİHE GEÇECEK

Selçuk İnan’ın futbolu bırakmasıyla beraber Fernando Muslara takımda birinci kaptanlığa yükselecek ve sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek. Muslera birinci kaptanlığa getirilen ilk yabancı olacak.

13 KUPA KALDIRDI

Uruguaylı kaleci, Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa şampiyonluğu gördü. (Milliyet)

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