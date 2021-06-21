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Spor

Galatasaray'da Mustafa Muhammed krizi! Menajerinden açıklama geldi

Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed'in Tokyo Olimpiyatları'nda oynayıp oynamayacağına dair menajeri Ahmed Yahya'dan açıklama geldi. Ahmed Yahya, 'Galatasaray kabul ederse Muhammed Mustafa, Mısır için oynayacak. Ancak Muhammed oynamak istiyor.' dedi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 23:41 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 23:41
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Ahmed Yahya, "Elbete Mustafa Muhammed, Tokyo Olimpiyatları'nda oynamak istiyor ama son kararı Mustafa Muhammed vermeyecek. Galatasaray kabul ederse Mısır için oynayacak. Fakat Galatasaray istemezse, kulübüyle çatışmaya girmeyecek." ifadelerini kullandı.

"YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK"

Mustafa Muhammed'in menajeri, "Sahip olduğum son bilgi Mustafa Muhammed'in Olimpiyatlar'a katılmayacağı yönünde. Galatasaray yönetim kurulu değişti ve yeni yetkililer belki de kararlarını değiştirir. Bilemiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında oynanacak olan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır U23 Milli Takımı da mücadele edecek.

"TOKYO'YA GİDERSE PSV'YE KARŞI OYNAYAMAYACAK"

Mustafa Muhammed, Olimpiyat Oyunları'nda oynarsa hem sezon başı kamplarını kaçıracak, hem de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyemeyecek.

PSV ile Galatasaray arasındaki maçlar 21 ve 28 Temmuz'da oynanacak.

Süper Lig'de 2021/22 sezonu ise 13 Ağustos'ta başlayacak.

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