Ara transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 10 numara takviyesinde artık sona yaklaşmış durumda.

OKAN BURUK ÖNCELİK İSTEDİ

Son Kayserispor galibiyetinin kahramanı Mertens'in (36) ilerleyen yaşından ötürü her maçta aynı performansı ortaya koyamaması nedeniyle tempoyu yükseltecek bir takviye isteyen Okan Buruk, forvet arkası transferini sabırsızlıkla bekliyor.

PASALIC ÖNCELİK DEĞİL

Dursun Özbek ve Erden Timur önderliğinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Atalanta'dan Mario Pasalic gündemde yer alırken gelen haberlere göre Hırvat oyuncu listenin ilk sırasında değil. Ancak 28 yaşındaki futbolcu için dirsek teması devam ediyor.

İLK SIRADA KAMADA VAR

Sarı-Kırmızılı kulübün listesinde ilk sırasında Daichi Kamada yer alıyor. Japon yıldızla sezon başı da dahil olmak üzere temas halinde olan Galatasaray Yönetimi, bu kez büyük ölçüde anlaşma sağladı.

OPSİYONLU KİRALIK

Bir yandan da Lazio ile görüşen Sarı kırmızılıların, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde mutabakata varmak üzere olduğu ileri sürüldü. İtalyan medyasında yer alan iddiaya göre taraflar satın alma bedelinin ödeme takvimi üzerindeki son pürüzleri gidermeye çalışıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Başarılı teknik adamın kadrosunda görmeyi çok istediği Japon yıldız, sadece forvet arkasında değil, 8 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Galatasaray, Kamada transferinin ardından savunma bekleri ve merkez orta saha takviyeleri için çalışmalarını sürdürecek.

27 yaşındaki Daichi Kamada, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.