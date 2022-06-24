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Spor

Galatasaray'da Nedim Özbey dönemi sona erdi

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta'da başantrenör Nedim Özbey ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA24 Haziran 2022 Cuma 22:05 - Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Nedim Özbey ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Galatasaray'a hem sporcu hem de başantrenör olarak hizmet eden, kulübümüzün 7469 sicil numaralı Divan üyesi, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Başantrenörü Sayın Nedim Özbey'e 7 yıldır sürdürdüğü görevinde kulübümüze ve Türk voleyboluna yaptığı büyük katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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