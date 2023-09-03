Galatasaray'ın kadrosunda görmek için büyük çaba sarf ettiği yıldızlardan birisi olan Sergio Ramos, henüz bir takımla sözleşme imzalamadı. Son çıkan haberlerde, İspanyol yıldızın Arabistan'a gitme olasılığının yüksek olduğu belirtilmişti, ancak Fabrizio Romano durumun tam olarak bu şekilde olmadığını aktardı.

HERKESİ HEYECANLANDIRDI



Galatasaray'ın uzun bir süre kadrosuna katmak için çabaladığı Sergio Ramos transferinde de sürpriz bir gelişme var. Yapılan görüşmelerde önemli mesafe kateden sarı kırmızılıların işi, Araplar'ın devreye girmesi sonrasında zora girmişti. Tecrübeli savunmacı ve menajerinin istekleri sonrasında da transferin askıya alınmak üzere olduğu öne sürülmüştü. Ancak ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun yaptığı haber herkesi heyecanlandırdı.

NETLİK KAZANACAK



Buna göre 37 yaşındaki futbolcu, kararını gün içerisinde ya da yarın verebilir. Bu doğrultuda Romano'nun haberinde Ramos'un tercihini Türkiye veya Arabistan'dan yana yapacağı belirtildi. Ancak yarın Devler Ligi'nde kadro bildiriminin son günü. Bu yüzden Ramos konusunda her şeyin bu süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.