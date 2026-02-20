İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8471
  • EURO
    51,5912
  • ALTIN
    7080.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Noa Lang fırtınası! İtalyanlar pişman oldu
Spor

Galatasaray'da Noa Lang fırtınası! İtalyanlar pişman oldu

Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den kiraladığı Noa Lang, Juventus maçındaki 2 gollük performansıyla gündeme oturdu. İtalyan basını Hollandalı yıldızı överken, Napoli taraftarları “Onu göndermek hataydı” diyerek pişmanlıklarını dile getirdi.

Akşam20 Şubat 2026 Cuma 08:27 - Güncelleme:
Galatasaray'da Noa Lang fırtınası! İtalyanlar pişman oldu
ABONE OL

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang, gösterdiği performansla beğeni topladı. Napoli'den kiralık olarak alınan ve 28 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Hollandalı futbolcu, son olarak Juventus'a karşı attığı 2 gol ve oynadığı futbolla dikkat çekti. Çizme basınından Gazetta, yaptığı haberde hem genç yıldızın performansını değerlendirdi, hem de Napolili taraftarların pişmanlığına vurgu yaptı. Haberde kullanılan ifadeler şöyle: "İstanbul'da Noa Lang çılgınlığını başladı. Buna karşılık, İtalya şampiyonu Napoli'nin taraftarları sosyal medyada pişmanlığını dile getiriyor: 'Onu göndermek büyük hataydı.'

CONTE İLE UYUM YAKALANMADI

Noa Lang, Napoli'nin en büyük pişmanlıklarından biri olabilir. Noa, Napoli ve Conte arasında ne sahada ne saha dışında uyum yakalanabildi. Lang, 23 Ocak'ta İstanbul'un yolunu tuttu. Hollandalı'nın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı sergilediği muhteşem performans (iki gol) sonrası tartışmalar yeniden alevlendi. 'İşimiz bitmedi' diye yazdı Noa, Galatasaray'ın Luciano Spalletti'nin Juventus'unu 5-2 yendiği maçtan hemen sonra sosyal medyada. Bu paylaşım, Türk ve Napoli taraftarları arasında büyük bir etkileşimi tetikledi: 10 bini aşkın yorum, yaklaşık 700 bin beğeni. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada Lang'ı "Galatasaray'ın altın çocuğu" ve 'Hollandalı Neymar' ilan etti.

GERİ GELMENİ BEKLİYORUZ

Sarı-kırmızı kalplerle dolu binlerce mesaj geldi: 'Burada kal asker', 'Bu takımın yıldızısın', 'Seni bonservisin için Napoli'ye 30 milyon verelim.' Napoli taraftarları da (oyuncunun hâlâ Napoli'nin malı olduğunu bilerek) sessiz kalmadı: 'Sadece doğru zamanda doğru yerde olman gerekiyordu', 'Çok güçlüsün Noa', 'Gelecek yıl seni Maradona'da bekliyoruz', 'Seni göndermek büyük hataydı', 'Sana kötü davrandığımız için özür dileriz.' Bu yorumlar, özellikle Lang'ın maç sonrası sözlerinden sonra daha da anlam kazandı: 'Neden Napoli'de iz bırakamadım? Burada insanların ve hocanın sevgisini hissediyorum.' Özetle Noa Lang, Napoli'de kendisinde eksik kalan şeyi açıkça dile getirdi: Sadece ilk 11 forması değil, aynı zamanda biraz anlayış.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.