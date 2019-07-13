Galatasaray’da öfke patlaması

Sarı-Kırmızılılar yıldız oyuncunun hesabını “Topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle” şikayet ederek kapattırdılar. Öte yandan Galatasaray’ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis de eski takım arkadaşının Fener ile görüşmesi üzerine Twitter hesabından Rodrigues’i takip etmeyi bıraktı.

Sudan ucuz transfer

KANARYA, Gary Rodrigues transferini çok ucuza getirdi. Geçen sezon devre arasında 10 milyon 250 bin euroya Galatasaray’dan Al İttihad’a transfer olan oyuncunun 1+1 yıllık kiralama bedeli karşılığı olarak Fenerbahçe Kulübü, Al İttihad’a hiçbir ödeme yapmayacak. Suudi ekibinden yılda 4 milyon euro kazanan Yeşil Burun Adalı futbolcunun maaşının bir kısmını Sarı-Lacivertli kulüp karşılayacak. Bu rakamın ise 2 milyon euroyu geçmeyeceği öğrenildi. Kulübü ile 4 yıllık daha anlaşması bulunan Rodriges’in 2 yıl sonunda ilk satın alma hakkı da Fenerbahçe Kulübü’nün olacak.