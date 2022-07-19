Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan depremi! Ortalık yıkıldı

Galatasaray'ın Çekya ekiplerinden Pardubice ile karşılaştığı hazırlık maçına Oğulcan Çağlayan damga vurdu. Karşılaşmada başarısız bir performans ortaya koyan Oğulcan Çağlayan'a sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Pardubice hazırlık maçında Pardubice ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Oğulcan Çağlayan, başarısız performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.
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Sarı-kırmızılılar 2020'nin yazında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Eyüpspor'a kiralamıştı. 26 yaşındaki oyuncu bu yaz bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmüştü.