Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan depremi! Ortalık yıkıldı

Galatasaray'ın Çekya ekiplerinden Pardubice ile karşılaştığı hazırlık maçına Oğulcan Çağlayan damga vurdu. Karşılaşmada başarısız bir performans ortaya koyan Oğulcan Çağlayan'a sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Pardubice hazırlık maçında Pardubice ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Oğulcan Çağlayan, başarısız performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

BU YAZ TAKIMA DÖNMÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılar 2020'nin yazında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Eyüpspor'a kiralamıştı. 26 yaşındaki oyuncu bu yaz bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmüştü.

İşte Oğulcan Çağlayan'a gelen tepkilerden bazıları: