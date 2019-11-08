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Galatasaray'da Okan Buruk sesleri

UEFA Avrupa Ligi'nde J Grubunun lideri olan Başakşehir'de genç teknik direktör Okan Buruk'un performansı alkış topluyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz sezon Ç.Rizespor’da oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla Başakşehir’e gelmeyi hak eden, sezona sancılı başlasa da 3.haftadan sonra işleri rayına oturtan Okan Buruk’un dün akşam Wolfsberger galibiyeti alkış topladı.
 
BİR TEKNİK DİREKTÖRDE OLMASI GEREKEN BÜTÜN VASIFLAR ONDA VAR
 
Ligde 16 puanla liderin sadece 3 puan gerisinde olan, UEFA Avrupa Ligi’nde ise liderlik koltuğuna (7 puan) oturan Başakşehir taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin alkışını toplarken, Okan Buruk’un performansının yanı sıra kişiliği, duruşu ve mütevazi yapısıyla ön plana çıkması dikkat çekmeye başladı. Elindeki yıldız futbolcuları iyi kullanması, taktik bilgisi, dil konusundaki yeterliliği genç teknik adamın hanesine artı olarak yazılırken, Abdullah Avcı’nın ayrılmasının ardından Başakşehir’i kaldığı yerden devam ettiren Buruk’un 3 yerli öğrencisini (Mert Günok – İrfan Can Kahveci – Mahmut Tekdemir) milli takıma göndermesi ise takdirle karşılanıyor.
 
'GALATASARAY'IN YENİ HOCASI OLACAK'
 
Saha içi sonuçlarıyla ve Avrupa vizyonuyla ‘Gelecekte Galatasaray’ın yeni hocası, Fatih Terim’in veliahtı’ yakıştırmaları alan Okan Buruk çıktığı 16 maçın 5’ini kaybederken, 46 yaşındaki çalıştırıcı ligde ise Ağustos’tan beri maç kaybetmiyor.
 

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