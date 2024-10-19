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Spor

Galatasaray'da Okan Buruk'un doğum günü kutlandı

Galatasaray, 51. yaşına giren teknik direktör Okan Buruk'un doğum gününü kamp yapılan otelde kutladı.

IHA19 Ekim 2024 Cumartesi 15:00 - Güncelleme:
Galatasaray'da Okan Buruk'un doğum günü kutlandı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Antalyaspor'un konuğu olacak Galatasaray bu müsabaka öncesinde Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı. Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde üzerinde düzenlenen kutlamada Buruk, Galatasaray'da kazandığı kupaların fotoğrafı olduğu pastayı üfledikten sonra tebrikleri kabul etti.

Ayrıca Buruk'un futbolculuk döneminde formasını giydiği Serie A ekibi Inter de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Okan Buruk'un yaş gününü kutladı. Türkçe yapılan paylaşımda, "Doğum günün kutlu olsun Okan Buru!" denildi.

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