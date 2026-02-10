İSTANBUL 8°C / 5°C
Spor

Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yarın

AA10 Şubat 2026 Salı 10:18 - Güncelleme:
Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yarın
Galatasaray Kulübünde şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda 30 Kasım 2025 itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık mali tablolar ile özet yönetsel-sportif faaliyet raporları ile ilgili sunum yapılacak. Ardından denetim kurulunun raporlarla ilgili incelemeleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca 14 Mart'taki divan kurulu başkanlık seçimi dolayısıyla adaylar arzu ettikleri takdirde divan kurulunda açıklamalarda bulunacak.

