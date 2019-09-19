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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı

Galatasaray'da Divan Kurulu'nun olağanüstü ve basına kapalı şekilde pazartesi günü toplanacağı açıklandı.

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Galatasaray'da Divan Kurulu'nun olağanüstü ve basına kapalı şekilde pazartesi günü toplanacağı açıklandı.
 
Kulüpten yapılan bilgilendirme açıklaması şu şekilde:
 
Galatasaray Spor Kulübü Eylül Ayı Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de Gayrettepe Dedeman Otel’de basına kapalı olarak gerçekleşecektir. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun toplantı ile ilgili duyurusu şöyle:
 
Değerli Üyemiz;
 
Kulüp Tüzüğünün 101/5 maddesi uyarınca, yeterli sayıda (yirminin üzerinde) Divan Üyemizin yazılı talebiyle, Divan Kurulumuz, 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00’de Gayrettepe Dedeman Otel’de, basına kapalı olarak, olağanüstü toplanacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
Eşref Hamamcıoğlu
Galatasaray Spor Kulübü
Divan Kurulu Başkanı
 
GÜNDEM:
 
1. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yapılan protokollerin güncel durumlarının ve olası sonuçları ile
 
2. Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan ‘yapılandırma sözleşmesi’ hakkında bilgilendirilme ve istişare.

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