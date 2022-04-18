İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2022 Pazartesi / 17 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6564
  • EURO
    15,8118
  • ALTIN
    931.415
  • BIST100
    2510.31
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Olimpiu Morutan depremi! Kıyamet koptu
Spor

Galatasaray'da Olimpiu Morutan depremi! Kıyamet koptu

Olimpiu Morutan, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Olimpiu Morutan'a ilk 11'de şans verilmemesi nedeniyle teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Nisan 2022 Pazartesi 21:06 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 21:06
ABONE OL

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve az süre bulmasıyla gündem olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılıların Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maça da damga vurdu. Binlerce taraftar teknik direktör Domenec Torrent'in Olimpiu Morutan'a ilk 11'de yer vermemesini eleştiri yağmuruna tuttu.

OLIMPIU MORUTAN KAYIPLARA KARIŞTI

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz büyük beklentilerle transfer ettiği 22 yaşındaki Olimpiu Morutan, bir türlü beklentileri karşılayamadı. Rumen oyuncu sık sık fazla forma şansı bulamamasıyla da gündem oldu.

OLIMPIU MORUTAN YİNE GÜNDEM OLDU

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda maça yedek kulübesinde başlayan Olimpiu Morutan yine gündem oldu. Birçok taraftar genç oyuncuya şans verilmediği için teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

İşte taraftarların tepkilerinden bazıları:

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.