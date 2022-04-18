Galatasaray'da Olimpiu Morutan depremi! Kıyamet koptu

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve az süre bulmasıyla gündem olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılıların Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maça da damga vurdu. Binlerce taraftar teknik direktör Domenec Torrent'in Olimpiu Morutan'a ilk 11'de yer vermemesini eleştiri yağmuruna tuttu.

OLIMPIU MORUTAN KAYIPLARA KARIŞTI

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz yaz büyük beklentilerle transfer ettiği 22 yaşındaki Olimpiu Morutan, bir türlü beklentileri karşılayamadı. Rumen oyuncu sık sık fazla forma şansı bulamamasıyla da gündem oldu.

OLIMPIU MORUTAN YİNE GÜNDEM OLDU

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda maça yedek kulübesinde başlayan Olimpiu Morutan yine gündem oldu. Birçok taraftar genç oyuncuya şans verilmediği için teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

İşte taraftarların tepkilerinden bazıları: