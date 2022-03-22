Galatasaray'da Olimpiu Morutan depremi! UEFA devreye girdi

Galatasaray'ın büyük beklentilerle aldığı Olimpiu Morutan'ın eski takımı FCSB'nin sahibi Gigi Becali, gündemi sarsacak bir açıklamada bulundu. Becali, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'ın taksitlerini ödenmediği için UEFA'ya şikayet ettiğini belirtirken, "Morutan transferi için Galatasaray'dan para beklemekten bıktım." ifadelerini kullandı.
Olimpiu Morutan'ın eski takımı Romanya Ligi ekiplerinden FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Prosport'a yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın Rumen oyuncunun taksitlerini ödemediğini belirtirken, "Morutan transferi için Galatasaray'dan para beklemekten bıktım. Öyle ki Türkleri UEFA'da dava ettim. Türkler de Araplar da hep böyle yapıyorlar. Oyuncuyu veriyorsun sonra ödemeleri unutmuş gibi yapıyorlar. Onlara acıyacak mıyım?" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların Olimpiu Morutan'ın taksit ödemeleri şu şekilde:
1. taksit: 10.11.2021 tarihli 700 bin Euro
2. taksit: 10.03.2022 tarihli 700 bin Euro
3. taksit: 10.09.2022 tarihli 900 bin Euro
4. taksit: 10.01.2023 tarihli 1 milyon 150 bin Euro
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz FCSB'den 4.10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Morutan, sarı-kırmızılılardaki performansıyla tartışma konusu oldu. 22 yaşındaki Rumen oyuncu son haftalardaki inişli çıkışlı performansıyla dikkat çekerken takımına 31 resmi maçta 3 gol ve 5 asistle katkıda bulundu.