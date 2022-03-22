Galatasaray'da Olimpiu Morutan depremi! UEFA devreye girdi

22 Mart 2022 Salı 18:49 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 18:49

Galatasaray'ın büyük beklentilerle aldığı Olimpiu Morutan'ın eski takımı FCSB'nin sahibi Gigi Becali, gündemi sarsacak bir açıklamada bulundu. Becali, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'ın taksitlerini ödenmediği için UEFA'ya şikayet ettiğini belirtirken, "Morutan transferi için Galatasaray'dan para beklemekten bıktım." ifadelerini kullandı.

"OLIMPIU MORUTAN İÇİN PARA BEKLEMEKTEN BIKTIM!"

Olimpiu Morutan'ın eski takımı Romanya Ligi ekiplerinden FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Prosport'a yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın Rumen oyuncunun taksitlerini ödemediğini belirtirken, "Morutan transferi için Galatasaray'dan para beklemekten bıktım. Öyle ki Türkleri UEFA'da dava ettim. Türkler de Araplar da hep böyle yapıyorlar. Oyuncuyu veriyorsun sonra ödemeleri unutmuş gibi yapıyorlar. Onlara acıyacak mıyım?" ifadelerini kullandı.

OLIMPIU MORUTAN'IN TAKSİTLERİ

Sarı-kırmızılıların Olimpiu Morutan'ın taksit ödemeleri şu şekilde:

1. taksit: 10.11.2021 tarihli 700 bin Euro

2. taksit: 10.03.2022 tarihli 700 bin Euro

3. taksit: 10.09.2022 tarihli 900 bin Euro

4. taksit: 10.01.2023 tarihli 1 milyon 150 bin Euro

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz FCSB'den 4.10 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Morutan, sarı-kırmızılılardaki performansıyla tartışma konusu oldu. 22 yaşındaki Rumen oyuncu son haftalardaki inişli çıkışlı performansıyla dikkat çekerken takımına 31 resmi maçta 3 gol ve 5 asistle katkıda bulundu.