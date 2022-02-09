Galatasaray'da Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau krizi! Torrent kararını verdi

Star.com.tr 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:42

Galatasaray'ın sezon başındaki iki önemli transferi Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Sarı kırmızılar ligde 13. sıraya kadar gerilerken 24 maçta 28 puan topladı. Bonservislerine toplamda 10 milyon Euro verilerek transfer edilen Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau yeni teknik direktör Torrent'in karıyla yedek kulübesine çekildi.

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OLİMPİU MORUTAN VE ALEXANDRU CİCALDAU SINIFTA KALDI

Olimpiu Morutan ligde son oynanan iki maçta yedek kulübesine zaten Torrent tarafından çekilmişti. Gomis'in transferiyle birlikte Halil Dervişoğlu'nu forvet arkasında değerlendiren teknik adam Alexandru Cicaldau'yu da yedeğe çekme kararı aldı.

VASAT İSTATİSTİK

İki Rumen futbolcu bu sezon transfer oldukları Galatasaray'da 27'şer maça çıktı. Cicaldau 5 gol 2 asistlik performans sergilerken Morutan ise 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.