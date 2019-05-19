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Galatasaray'da öncelik Onyekuru'da

Galatasaray, bonservisi Everton’da bulunan Nijeryalı kanat oyuncusunu yeniden kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.

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CİM-BOM, transfer planına Henry Onyekuru’ya göre yön verecek. Bu sezon Everton Kulübü’nden 1 yıllığına kiralanan ve özellikle son haftalarda sergilediği performansla Teknik Direktör Fatih Terim’in gözüne girmeyi başaran Onyekuru için Galatasaray hiç vakit kaybetmeden adım atacak. Nijeryalı oyuncu, İngiliz ekibi Everton’ın kiralama teklifi ne yeniden onay vermesi halinde Galatasaray’da kalmayı kabul ederken, Everton ile masaya oturulacak.
 
BABEL’LE KAPANABİLİR
 
İngilizler kabul ederse G.Saray yaz transfer döneminde Babel’i kadrosuna katıp kanat takviyesini kapatacak. Ancak Onyekuru’dan ret yanıtı alınırsa Terim ofansif kanat oyuncusu olarak bir futbolcu takviyesi daha isteyecek. İngiltere’de yabancı futbolcuların çalışma izni alabilmesi için son 2 yılda milli takım maçlarının yüzde 75’inde oynama zorunluluğu bulunuyor. Onyekuru’nun son dönemde Nijerya’ya çağrılması, Aslan’ın işini zorlaştırıyor.
 
Akşam
 

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

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