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Spor

Galatasaray'da öncelik Osimhen! Hakan Çalhanoğlu transferi zora girdi

Galatasaray, Inter'den ayrılmak isteyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor ancak önceliğini Victor Osimhen'e verdiği için bonservis harcamak istemiyor. Inter'in 40 milyon euro talebi ve Premier Lig ile Suudi kulüplerinin devreye girmesi, sarı kırmızılıların şansını azaltıyor.

Akşam3 Temmuz 2025 Perşembe 08:06 - Güncelleme:
Galatasaray'da öncelik Osimhen! Hakan Çalhanoğlu transferi zora girdi
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Tüm önceliğini Victor Osimhen'e veren Galatasaray, başka bir oyuncu için şu anda bonservis harcaması yapmak istemiyor. Sarı-Kırmızılılar, Inter'le bağları kopan Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor fakat transfer için resmi bir adım yok, çünkü öncelik Osimhen'de.

Inter'in 30-40 milyon euroluk bonservis beklentisi en büyük sorun. İtalyan basınına göre; Lautaro Martinez'in "Kalmak istemeyen gitsin" çıkışı ve Marotta'nın ismini vererek yaptığı açıklama sonrası milli futbolcunun Galatasaray hayali zora girdi. İstanbul temsilcisinin 15 milyon euroluk teklifi , Inter'in istediği 40 milyon euronun çok uzağında kaldı. Yaşanan gerilim sonrası devreye Premier Lig kulüpleri de girdi. Manchester United ve Fulham, yıldız orta sahanın menajeriyle temasa geçerek mali şartları yokladı. Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu konuşuluyor. Galatasaray ise fi nansal olarak açık artırmaya giremeyeceği için pazarlık masasında geri planda kalabilir.

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