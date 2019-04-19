Galatasaray'da Onyekuru ve Luyindama yok

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 28. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde, 56 puanla ikinci sırada bitirirken, 36 puana sahip Kayseri ekibi ise averajla 11. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan ilk maçı Galatasaray 3-0 kazanmaştı.

- Luyindama ve Onyekuru cezalı

Galatasaray'da kart cezalıları Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, müsabakada görev yapamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Luyindama ile Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Onyekuru, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacak.

Sarı kart cezası biten Marcao ise cumartesi günkü müsabakada takımdaki yerini alabilecek.

Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları sakatlık sonrası hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sofiane Feghouli ile Semih Kaya'nın tedavilerine devam ediliyor.

- 3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Martin Linnes ve Emre Taşdemir yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

- 14 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta rakiplerine yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

- Sahasında mağlubiyeti unuttu

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 33 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 33 lig maçının 28'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.