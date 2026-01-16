Galatasaray'da orta saha için rota yeniden İtalya

Devre arası transfer döneminde orta saha hattına bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sacha Tavolieri'nin paylaştığı bilgilere göre; sarı-kırmızılı yönetim, Serie A'da Parma formasıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Mandela Keita'yı geniş transfer havuzuna ekledi. Belçikalı oyuncunun dinamizmi ve oyun kurma becerisi, teknik heyetin onayından geçerken operasyon için kollar sıvandı.

Oyuncu, Avrupa devlerinin de iştahını kabartmış durumda. Premier League ekiplerinden Brighton, orta sahadaki kilit ismi Carlos Baleba'nın olası ayrılığına karşı en güçlü alternatif olarak Keita'yı belirledi.

Ada basınında çıkan haberler, Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığını ve İngiliz kulüplerinin de genç yetenek için pusuda beklediğini gösteriyor.