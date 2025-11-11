İSTANBUL 19°C / 13°C
  • Spor
  • Galatasaray'da orta saha takviyesi gündemde! Bissouma yeniden listede
Spor

Galatasaray'da orta saha takviyesi gündemde! Bissouma yeniden listede

İngiliz basınına göre Galatasaray, Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yves Bissouma için yeniden girişimlerde bulunmaya ve 3 yıllık teklif hazırlamaya hazırlanıyor.

11 Kasım 2025 Salı 22:02
Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren ve bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılar için İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

HEDEF YENİDEN BISSOUMA

The Sun'da yer alan habere göre Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Yves Bissouma'ya ilgisini devam ettiriyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Haberin detaylarında sarı-kırmızılıların, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Malili yıldız oyuncu için 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı da belirtildi.

PERFORMANSI

Yves Bissouma sezon başında geçirdiği ameliyat sebebiyle bu sezon resmi maçlarda forma giyemedi.

