Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren ve bir yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılar için İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

HEDEF YENİDEN BISSOUMA

The Sun'da yer alan habere göre Galatasaray, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Yves Bissouma'ya ilgisini devam ettiriyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Haberin detaylarında sarı-kırmızılıların, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Malili yıldız oyuncu için 3 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı da belirtildi.

PERFORMANSI

Yves Bissouma sezon başında geçirdiği ameliyat sebebiyle bu sezon resmi maçlarda forma giyemedi.