Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu açıklandı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in tedavisinin ardından salonda fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Adduktör kas grubunda 2. derece straini olan Kaan Ayhan ve alt adalesinde grade 2 straini bulunan Berkan Kutlu günü tedavi ile geçirdi. Yunus Akgün salon ve sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti. Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.