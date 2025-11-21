İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu...

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu açıklandı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in tedavisinin ardından salonda fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladığını duyurdu.

HABER MERKEZİ21 Kasım 2025 Cuma 19:33 - Güncelleme:
Galatasaray'da Osimhen gelişmesi! İşte sakatlığındaki son durumu...
Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sakat oyuncuların durumu açıklandı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in tedavisinin ardından salonda fizyoterapist eşliğinde çalışmalara başladığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Adduktör kas grubunda 2. derece straini olan Kaan Ayhan ve alt adalesinde grade 2 straini bulunan Berkan Kutlu günü tedavi ile geçirdi. Yunus Akgün salon ve sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti. Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

