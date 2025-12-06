İSTANBUL 20°C / 12°C
  Galatasaray'da Osimhen şov! Aslan son nefeste kazandı
Spor

Galatasaray'da Osimhen şov! Aslan son nefeste kazandı

Galatasaray, zorlu Samsunspor maçından 8. dakikada Sane, 29 ve 90+2'de Osimhen'in golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sane gol ve asistle yıldızlaşırken, Osimhen ligde 5 gole ulaştı ve galibiyeti röveşatayla getirdi.

6 Aralık 2025 Cumartesi 08:17
Galatasaray'da Osimhen şov! Aslan son nefeste kazandı
Geçen hafta Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinden 1 puanla dönen G.Saray, ligin güçlü takımlarından biri olan Samsunspor engelini zorlansa da geçmeyi başardı. Cim-Bom'da, 8. dakikada sahneye çıkan Sane, şık bir golle takımını öne geçirdi.

29. dakikada Sane'nin muhteşem pasında Osimhen, şık vuruşla farkı ikiye çıkardı. Sakatlanan Lemina'nın yerine Arda Ünyay'ı oyuna dahil ederek ikinci yarıya başlayan Cim-Bom, kalesinde ardı ardına ciddi pozisyonlar gördü. 56. dakikada Emre Kılınç'ın şık pasında Musaba, topu ağlara gönderdi. 88. dakikada Emre Kılınç eşitliği yakaladı. Bu golden 4 dakika sonra sahneye çıkan Osimhen, röveşatasıyla maçın skorunu tayin etti. Sarı-Kırmızılılar, bu galibiyetle zirve yarışında kritik virajı geride bırakmış oldu.

