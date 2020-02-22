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Spor

Galatasaray'da oyuncuların paraları yattı!

Sarı-Kırmızılı yönetim, derbi öncesi Florya'da beklenen motivasyon hamlesini yaptı. Galatasaraylı oyuncuların Ocak ayından kalan 7 milyon Lira tutarındaki transfer alacakları hesaplarına yatırıldı.

22 Şubat 2020 Cumartesi13:01 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 13:01

Galatasaray Yönetimi, Kadıköy'deki zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi, Florya'da yüzleri güldürmeyi başardı. Başkan Mustafa Cengiz'in talimatıyla, Sarı- Kırmızılı futbolcuların geçtiğimiz Ocak ayından kalan transfer taksitleri hesaplara yatırıldı.

Yönetimin, 7 milyon TL civarında bir ödeme yaptığı belirtiliyor. Takımın motivasyonunu yükseltmek amacıyla gerçekleşen bu hamle, futbolcuların keyfini yerine getirdi.

Cengiz ve ekibinin ayrıca, yarın öğle saatlerinde, takımın kamp yapacağı Zorlu Center'daki Raffles Otel'de, oyuncuları ve teknik ekibi ziyaret ederek, onlara destek vereceği, maç için başarı dileklerini ileteceği öğrenildi.

(Aksam)

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