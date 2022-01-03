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Spor

Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt'un yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

3 Ocak 2022 Pazartesi 21:36 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 21:39
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Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt'un ülkesinde yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Van Aanholt'un izolasyon ile tedavi sürecine başlandığı aktarılırken, karantina süresi 7 Ocak Cuma günü dolacak 31 yaşındaki sol bekin, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı kaydedildi.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed'in idmanda yer almadığı, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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