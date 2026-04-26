Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, 23. dakikada penaltı bekledi.
23. dakikada sarı-kırmızılı futbolcu Leroy Sane, Dorgeles Nene ile yaşadığı pozisyon sonrası yerde kaldı.
Yaşanan pozisyonun ardından VAR ile temasa geçen maçın hakemi Yasin Kol, oyunu devam ettirdi.
Galatasaraylı futbolcular hakeme itiraz ederken, penaltı noktasını tahrip eden Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.