24 Ağustos 2025 Pazar
  • Galatasaray'da planlar değişti! Transferde ibre Yann Sommer'e döndü
Spor

Galatasaray'da planlar değişti! Transferde ibre Yann Sommer'e döndü

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Günay Güvenç'in birinci kaleciliğe göz kırpmasının ardından Ederson ve Lammens'in maliyeti yönetimi düşündürdü. Sarı kırmızılı ekipte ibre Inter'in 36 yaşındaki deneyimli file bekçisi Yann Sommer'e döndü. İşte detaylar...

24 Ağustos 2025 Pazar 09:29
Galatasaray'da planlar değişti! Transferde ibre Yann Sommer'e döndü
ABONE OL

Günay'ın birinci kaleciliğe göz kırpmasıyla Ederson ve Lammens'in maliyeti yönetimi düşündürdü. 36'lık Sommer'den yana ibre döndü.

Sarı kırmızılılarda kaleci transferi de gündemde fakat Günay Güvenç'in gösterdiği performans ve liderlik, birinci kaleci için yapılması planlanan hamleyi değiştirdi. Manchester City'den Ederson'un maliyeti 30, Antwerp'den Senne Lammens'in ise 20 milyon euroyu buluyor. Yönetim kanadında Inter'den 36 yaşındaki İsviçreli kaleci Yann Sommer'in ismi ön sıraya yerleşti. Teknik ekip de Günay'ı arka plana atmak istemiyor. Sommer'in bonservissiz katılması halinde kaynağın stoper, sağ bek ve orta saha için kullanılması fikri ağır basıyor. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde başarılı maçlar çıkartan Günay, Ziraat Türkiye Kupası zaferinde ise büyük pay sahibi olmuştu.

