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Spor

Galatasaray'da problem Onyekuru, Seri ve Lemina'nın bonservisleri

04 Mart 2020 Çarşamba 10:09 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:09

İkinci yarıda müthiş bir performans gösteren Galatasaray'ın bu çıkışında Mario Lemina, Jean Michael Seri ve Henry Onyekuru'nun çok önemli bir payı var. Ancak üç yıldızın da kiralık olması ve sezon sonunda sözleşmelerinin bitmesi Sarı-Kırmızılı yönetimi kara kara düşündürüyor.

TERİM KALMALARINI İSTİYOR

Fatih Terim'in yeni sezonda takımda kalmasını istediği 3 futbolcunun çok yüksek maliyetleri var. Lemina'nın 16 milyon Euro, Seri'nin ise 18 milyon Euro'luk opsiyonları bulunuyor. Opsiyonu olmayan Onyekuru için Monaco'nun belirlediği bonservis de 10 milyon Euro.

Yönetim 44 milyon Euro maliyeti olan 3 yıldız için yeniden kiralama formülünü masaya yatıracak. Galatasaray kısa süre içinde Southampton, Fulham ve Monaco'ya teklif yapacak.

(Takvim)

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