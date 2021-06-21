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Spor

Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Arda Turan takımdan ayrı çalıştı.

DHA21 Haziran 2021 Pazartesi 20:25 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:25
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah antrenmanı, Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi. Terim'in yeniden takımının başında olduğu sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün 2'nci antrenmanı ise akşam saatlerinde yapıldı. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 gruplar halinde çift kale oyun oynandı.

Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan oyunculardan Okan Kocuk ve Christian Luyindama, sabah sağlık kontrolünden geçti. Arda Turan ise akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Milli takım kampından bu akşamüstü dönen Taylan Antalyalı, akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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