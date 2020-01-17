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Spor

Galatasaray’da Radamel Falcao isyan bayrağını çekti

Galatasaray büyük uğraş verdiği Radamel Falcao transferini yaz transfer döneminin sonlarından bitirmiş ve yıldız golcüyü kadrosuna katmıştı.

Fanatik17.01.2020  10:54 - Güncelleme: 17.01.2020  10:54

Çaykur Rizespor maçında istediği pasları alamayan yıldız futbolcunun konuyla ilgili yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. Teknik kadro ise Rize deplasmanında özellikle savunma arkasına koşu yapacak oyuncu eksikliğinin hissedildiği noktasında birleştikleri öğrenildi.

Onyekuru ve Sekidika’nın takıma katılmasıyla beraber bu sorunun ortadan kalkacağı görüşünün savunulduğu bildirildi.

Falcao bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 4 gol kaydetti. Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'la Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Korkutan yangın kontrol altında

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