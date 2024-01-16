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  • Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Rangers'tan teklife cevap geldi
Spor

Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Rangers'tan teklife cevap geldi

Rıdvan Yılmaz için Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği genç sol bek Rıdvan Yılmaz için Rangers'tan cevap geldi. İşte detaylar...

16 Ocak 2024 Salı 14:44 - Güncelleme:
Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz gelişmesi! Rangers'tan teklife cevap geldi
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Berkan Kutlu'nun ardından Galatasaray, ilk takviyesini sol bek bölgesine yapmakta kararlı.

Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki ilk isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'dı. İskoçya kulüplerinden Rangers'ta ter döken 22 yaşındaki futbolcu, için sarı kırmızılı takıma ilk olarak kötü haber geldi.

TEKLİFE RET GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rangers, Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz için yaptığı teklifi reddetti.

Milli oyuncu bugün oynanacak Rangers-Kopenhag hazırlık maçının kadrosuna alındı ve son taktik idmanda ilk 11'de denendi.

RANGERS GÖNDERMEK İSTİYOR AMA...

Habere göre Rangers, Rıdvan Yılmaz'ı bonservisiyle veya şarta bağlı zorunlu satın alma ile kiralık olarak göndermek istiyor.

Rangers'ın istediği şartlar oluşursa; Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray'a gelebileceği belirtildi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım formasını giyebilmek için Rıdvan, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyordu.

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan 22 yaşındaki sol bek, 29 maça çıktı ve 1 gol 4 asist yaptı.

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