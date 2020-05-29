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Spor

Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları çift idmanla sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi günü çift antrenmanla tamamladı.

DHA29 Mayıs 2020 Cuma 20:41 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 20:43
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen günün ilk idmanına core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra rampada kuvvet çalışmaları yapıldı. Devam eden bölümde pas çalışmaları üzerinde durulurken ana kısımda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün akşamüstü yapılan ikinci idmanına dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar gerçekleştirildi.

Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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